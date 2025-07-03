Как Януковича заковали в кандалы. Крымская теннисистка в 16 лет волонтерила во время Революции Достоинства

21 ноября 2013 года тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров сорвал подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом — и в центр Киева, на Майдан Независимости, начали выходить протестующие.

Марина приехала в столицу вместе с сестрой Надеждой. В течение нескольких дней на Майдане девушки волонтерили.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Колб-младшая рассказала, как помогала протестующим, как родители реагировали на ее участие в Революции Достоинства в 16 лет и показала фото с куклой Виктора Януковича, закованного в кандалы за решеткой.

— В 2013 году началась Революция Достоинства. Вам тогда было 16. Вы были там вместе с сестрой. Расскажите о том опыте.

Да, мне было 16. Я пошла в школу в пять лет, поэтому уже закончила ее и училась в университете — это был первый курс. Мы с Надеждой вместе поступили на факультет физической культуры в Симферополе.

Инициатором участия в протестах была Надежда — ей уже было 21, она лучше понимала ситуацию. Мы ходили на местный Майдан в Симферополе. Даже были там в день, предшествовавший оккупации Крыма. Стояли возле Рады — я, Надежда и ее парень — и пытались сдержать пророссийских людей.

— А в Киеве?

Да, были. Надя — несколько раз, я — кажется, один. Это, видимо, был февраль. Мы волонтерили: разливали суп протестующим, помогали, чем могли.

Этот опыт очень запомнился. Атмосфера, единство, взаимопомощь — это был настоящий гражданский подъем.

— Как родители реагировали на то, что вы ездили на Майдан в 16 лет?

Родители, конечно, волновались. Но однажды даже мама поехала с нами. Помню, Надежда тогда не очень хотела, чтобы мама ехала — говорила: «У тебя дети, вдруг что-то случится, мы не можем все ехать вместе». Папа оставался с младшими детьми, потому что еще параллельно работал. Но в целом родители нас поддерживали. Они были на нашей стороне, понимали, почему мы это делаем.

— Был ли момент на Майдане, когда вам было по-настоящему страшно?

Когда я там была, серьезных столкновений не происходило. Но атмосфера была напряженная — шины жгли, много дыма, жутко. И в то же время это было очень сильное ощущение — дух единства, общности.

А вот Надежда с мамой были там сразу после массовых обстрелов — они рассказывали, что тогда действительно было страшно. Ситуация была совсем другая.

Напомним, что Марина начала заниматься теннисом в Евпатории — в пятилетнем возрасте. После аннексии Крыма в 2014 году они с сестрой Надеждой переехали во Львов. В 2018-м Марина Колб увлеклась стримингом игрового контента — и постепенно стала реже появляться на корте. Особенно активно она развлекала аудиторию во время пандемии коронавируса, когда вернулась в Крым.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину теннисистка вместе с семьей переехала в Латвию. В Риге сестры Колб возобновили карьеру,

