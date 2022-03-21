Джокович отобрал у российского теннисиста лидерство в мировом рейтинге 21 марта, 14:34 Цей матеріал також доступний українською Новак Джокович опередил Даниила Медведева (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Сербский теннисист Новак Джокович вернул лидерство в рейтинге ATP.

Новак Джокович снова стал первой ракеткой мира, опередив россиянина Даниила Медведева. Тройку лидеров замыкает испанец Рафаэль Надаль.

Произошли изменения и в рейтинге среди украинских теннисистов. Впервые в карьере первой ракеткой Украины стал Виталий Сачко. В мировом рейтинге он находится на 222-м месте.

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Сергей Стаховский, который завершил карьеру, а сейчас находится в теробороне Киева, занимает 240-е место. Илья Марченко разместился на 252-м месте.

Топ-10 рейтинга ATP

Фото: atptour.com

Ранее сообщалось, что легендарный теннисист Роджер Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь украинским детям.

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