Джокович отобрал у российского теннисиста лидерство в мировом рейтинге
Новак Джокович опередил Даниила Медведева (Фото:REUTERS/Edgar Su)
Сербский теннисист Новак Джокович вернул лидерство в рейтинге ATP.
Новак Джокович снова стал первой ракеткой мира, опередив россиянина Даниила Медведева. Тройку лидеров замыкает испанец Рафаэль Надаль.
Произошли изменения и в рейтинге среди украинских теннисистов. Впервые в карьере первой ракеткой Украины стал Виталий Сачко. В мировом рейтинге он находится на 222-м месте.
Сергей Стаховский, который завершил карьеру, а сейчас находится в теробороне Киева, занимает 240-е место. Илья Марченко разместился на 252-м месте.
Топ-10 рейтинга ATP
Ранее сообщалось, что легендарный теннисист Роджер Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь украинским детям.
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