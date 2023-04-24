Вторая ракетка Украины обновила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира
Марта Костюк поднялась на рекордное для себя 36 место (Фото:WTA via Twitter)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.
Марта Костюк поднялась с 38-го и 36-е места, обновив личный рекорд.
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина улучшила свое положение на одну строчку и теперь занимает 34-ю позицию.
Элина Свитолина, вернувшаяся в теннис после годового перерыва в связи с декретом, занимает 1088-ме место.
Украинки в рейтинге WTA
Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что Марта Костюк расплакалась во время гимна Украины перед матчем за сборную.