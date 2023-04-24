Вторая ракетка Украины обновила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира 24 апреля, 10:52 Марта Костюк поднялась на рекордное для себя 36 место (Фото:WTA via Twitter)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Марта Костюк поднялась с 38-го и 36-е места, обновив личный рекорд.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина улучшила свое положение на одну строчку и теперь занимает 34-ю позицию.

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Элина Свитолина, вернувшаяся в теннис после годового перерыва в связи с декретом, занимает 1088-ме место.

Украинки в рейтинге WTA



Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Марта Костюк расплакалась во время гимна Украины перед матчем за сборную.