Свитолина впервые за восемь лет покинула топ-30 рейтинга лучших теннисисток мира
Элина Свитолина последний раз находилась вне топ-30 в 2014 году (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Украинская теннисистка Элина Свитолина потеряла пять позиций и занимает 32-е место, впервые с 2014 года выпав из топ-30.
Свитолина остается первой ракеткой Украины, но на пятки Элине наступает Ангелина Калинина, которая разместилась ниже всего на четыре строчки — 36-е место.
Свои позиции сохранили Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые занимают 59-е и 80-е места соответственно.
Наибольший прогресс среди украинских теннисисток показала Дарья Снигур, которая поднялась на 10 позиций и занимает 133-е место.
Украинки в рейтинге WTA
Топ-10 рейтинга WTA
Ожидается, что Свитолина продолжит падение в рейтинге лучших теннисисток мира, поскольку пропустит значительное количество турниров из-за беременности.
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