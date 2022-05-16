Свитолина впервые за восемь лет покинула топ-30 рейтинга лучших теннисисток мира

16 мая, 17:34
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Элина Свитолина последний раз находилась вне топ-30 в 2014 году (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Элина Свитолина последний раз находилась вне топ-30 в 2014 году (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина потеряла пять позиций и занимает 32-е место, впервые с 2014 года выпав из топ-30.

Свитолина остается первой ракеткой Украины, но на пятки Элине наступает Ангелина Калинина, которая разместилась ниже всего на четыре строчки — 36-е место.

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Свои позиции сохранили Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые занимают 59-е и 80-е места соответственно.

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Наибольший прогресс среди украинских теннисисток показала Дарья Снигур, которая поднялась на 10 позиций и занимает 133-е место.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA
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Ожидается, что Свитолина продолжит падение в рейтинге лучших теннисисток мира, поскольку пропустит значительное количество турниров из-за беременности.

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Теги:   Теннис WTA Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая

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