Украинская теннисистка после выхода в полуфинал турнира в Варшаве поднялась в мировом рейтинге на 56 позиций 1 августа, 11:54 Катерина Байндль достигла наибольшего прогресса среди украинских теннисисток (Фото:Екатерина Байндль via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Элина Свитолина потеряла одну позицию, но осталась первой ракеткой Украины, а ее ближайшая преследовательница Ангелина Калинина снова выпала из топ-50.

Наибольший скачок в рейтинге совершила Екатерина Байндль, которая после выхода в полуфинал турнира в Варшаве поднялась сразу на 56 ступенек и теперь занимает 134-е место.

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Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко сохранили свои позиции.

Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает эстонка Анетт Контавейт, третье — гречанка Мария Саккари.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина опередила в рейтинге Элину Свитолину и стала первой ракеткой Украины, но вскоре лишилась статуса лучшей теннисистки страны.



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