Украинская теннисистка после выхода в полуфинал турнира в Варшаве поднялась в мировом рейтинге на 56 позиций

1 августа, 11:54
Катерина Байндль достигла наибольшего прогресса среди украинских теннисисток (Фото:Екатерина Байндль via Instagram)

Катерина Байндль достигла наибольшего прогресса среди украинских теннисисток (Фото:Екатерина Байндль via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Элина Свитолина потеряла одну позицию, но осталась первой ракеткой Украины, а ее ближайшая преследовательница Ангелина Калинина снова выпала из топ-50.

Наибольший скачок в рейтинге совершила Екатерина Байндль, которая после выхода в полуфинал турнира в Варшаве поднялась сразу на 56 ступенек и теперь занимает 134-е место.

Видео дня
Читайте также:
Эстония запретила российским и белорусским теннисистам играть на турнирах в своей стране

Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко сохранили свои позиции.

Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает эстонка Анетт Контавейт, третье — гречанка Мария Саккари.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина опередила в рейтинге Элину Свитолину и стала первой ракеткой Украины, но вскоре лишилась статуса лучшей теннисистки страны.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Теннис WTA Катерина Козлова

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Кремль удваивает ставки. Что изменит для Украины битва за Херсон

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

1 августа, 10:57
Мнения
Лишний вес является причиной многих заболеваний (Фото:mojzagrebinfo/Pixabay)
Загадка ожирения. /
Вот три причины, по которым у вас может быть лишний вес — как ученые предлагают бороться с этим?
31 июля, 11:20
Медицина
Есть много причин, по которым следует избегать употребления слишком большого количества алкоголя. (Фото:Charl Folscher/Unsplash)
Пять худших привычек связанных с алкоголем. А вы думаете, почему вам бывает так плохо?
31 июля, 07:25
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X