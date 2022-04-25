Свитолина продолжила падение в рейтинге лучших теннисисток мира
Элина Свитолина занимает 29-е место (Фото:Элина Свитолина via Instagram)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на четыре строчки и теперь занимает 29-е место, сообщает официальный сайт WTA.
Марта Костюк потеряла сразу восемь позиций и занимает 60-е место, а Даяна Ястремская осталась на 92-м месте.
Наибольший скачок среди украинских теннисисток совершила Леся Цуренко, которая поднялась сразу на 11 позиций и занимает 124-е место.
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Ранее сообщалось, что Элина Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.
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