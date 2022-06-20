Первая ракетка Украины поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира
Ангелина Калинина занимает 36 место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Первая ракетка Украины по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на одну строчку и теперь занимает 36-е место.
Интересно, что Элина Свитолина, которая из-за беременности не участвует в турнирах, поднялась с 40-го на 38-е место.
На четыре позиции улучшила свое положение Даяна Ястремская, что позволило ей обойти в рейтинге потерявшую одну строчку Марту Костюк.
Наибольшего прогресса достигла Екатерина Байндль, поднявшаяся сразу на 10 позиций.
Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает эстонка Анетт Контавейт, третье — туниска Онс Жабер.
Украинки в рейтинге WTA
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина опередила в рейтинге Элину Свитолину и стала первой ракеткой Украины.
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