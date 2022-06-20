Первая ракетка Украины поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира

20 июня, 13:44
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Ангелина Калинина занимает 36 место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Ангелина Калинина занимает 36 место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на одну строчку и теперь занимает 36-е место.

Интересно, что Элина Свитолина, которая из-за беременности не участвует в турнирах, поднялась с 40-го на 38-е место.

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На четыре позиции улучшила свое положение Даяна Ястремская, что позволило ей обойти в рейтинге потерявшую одну строчку Марту Костюк.

Наибольшего прогресса достигла Екатерина Байндль, поднявшаяся сразу на 10 позиций.

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Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает эстонка Анетт Контавейт, третье — туниска Онс Жабер.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина опередила в рейтинге Элину Свитолину и стала первой ракеткой Украины.

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Теги:   Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая

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