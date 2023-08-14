Украинская теннисистка совершила мощный рывок в мировом рейтинге после победы на турнире в Польше 14 августа, 10:51 Даяна Ястремская поднялась на 37 позиций (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Наибольшего прогресса среди представительниц Украины достигла Даяна Ястремская, которая после победы на турнире WTA 125 в Польше поднялась на 37 ступенек и теперь занимает 112 место.

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Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая разместилась на две ступеньки выше другой украинки Ангелины Калининой, — 26 и 28 места соответственно.

Также в топ-100 входят Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает Джессика Пегула из США.



Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Даяна Ястремская завоевала титул турнира WTA 125 в польских Козерках, обыграв в финале бельгийку Грет Миннен.