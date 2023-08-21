Костюк существенно сдала позиции в новом рейтинге лучших теннисисток мира

21 августа, 10:40
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Марта Костюк потеряла пять позиций (Фото:Марта Костюк через Instagram)

Марта Костюк потеряла пять позиций (Фото:Марта Костюк через Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Первой ракеткой Украинки остается Элина Свитолина, которая удержалась на 26 месте. На две ступеньки ниже разместилась Ангелина Калинина.

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Наибольший регресс претерпела Марта Костюк, которая опустилась на пять позиций и теперь занимает 37 место.

Также три ступеньки потеряла Леся Цуренко — 45 позиция.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает Джессика Пегула из США.

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что перед US Open звезды тенниса сыграют матч для помощи Украине.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис WTA Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Дарья Снигур

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