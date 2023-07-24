Украинские теннисистки совершили мощный рывок в мировом рейтинге 24 июля, 13:47 Снигур поднялась на 27 позиций (Фото:UTF через Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Большой рывок в мировом рейтинге сделала Дарья Снигур, которая на выходных выиграла турнир ITF 100 в Испании. Победа позволила украинке подняться аж на 27 позиций и теперь она занимает 128 строчку.

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Екатерина Байндль, несмотря на поражение от россиянки Марии Тимофеевой в финале турнира в Будапеште, поднялась на 77 строчку, улучшив свой результат на 23 позиции.

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая на одну позицию опережает Ангелину Калинину — 27 и 28 места.

Также в топ-50 остались Марта Костюк и Леся Цуренко.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает Елена Рыбакина из Казахстана.



Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что польские пограничники не пустили россиянку Веру Звонареву на теннисный турнир в Варшаве.