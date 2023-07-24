Украинские теннисистки совершили мощный рывок в мировом рейтинге
Снигур поднялась на 27 позиций (Фото:UTF через Instagram)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Большой рывок в мировом рейтинге сделала Дарья Снигур, которая на выходных выиграла турнир ITF 100 в Испании. Победа позволила украинке подняться аж на 27 позиций и теперь она занимает 128 строчку.
Екатерина Байндль, несмотря на поражение от россиянки Марии Тимофеевой в финале турнира в Будапеште, поднялась на 77 строчку, улучшив свой результат на 23 позиции.
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая на одну позицию опережает Ангелину Калинину — 27 и 28 места.
Также в топ-50 остались Марта Костюк и Леся Цуренко.
Украинки в рейтинге WTA
Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает Елена Рыбакина из Казахстана.
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что польские пограничники не пустили россиянку Веру Звонареву на теннисный турнир в Варшаве.