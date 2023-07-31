Украинские теннисистки узнали свои места в новом рейтинге WTA
Элина Свитолина осталась первой ракеткой Украины (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Элина Свитолина осталась на 27 месте и сохранила статус первой ракетки Украины, опережая на одну позицию Ангелину Калинину.
Марта Костюк также сохранила свою позицию и занимает 34 место.
Катерина Байндль опустилась на 21 строчку, однако осталась в топ-100 — 98 место.
Украинки в рейтинге WTA
Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свёнтек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает Елена Рыбакина из Казахстана.
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что украинка Юлия Стародубцева стала чемпионкой турнира серии ITF W60 в Далласе.