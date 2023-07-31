Украинские теннисистки узнали свои места в новом рейтинге WTA

31 июля, 10:54
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Элина Свитолина осталась первой ракеткой Украины (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Элина Свитолина осталась первой ракеткой Украины (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Элина Свитолина осталась на 27 месте и сохранила статус первой ракетки Украины, опережая на одну позицию Ангелину Калинину.

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Марта Костюк также сохранила свою позицию и занимает 34 место.

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Катерина Байндль опустилась на 21 строчку, однако осталась в топ-100 — 98 место.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свёнтек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает Елена Рыбакина из Казахстана.

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что украинка Юлия Стародубцева стала чемпионкой турнира серии ITF W60 в Далласе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис WTA Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Катарина Завацкая Дарья Снигур

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