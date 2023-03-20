Две украинские теннисистки установили личные рекорды в мировом рейтинге 20 марта, 10:38 Калинина поднялась на 28-е место (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина поднялась на одну ступеньку и теперь занимает 28-е место, что является ее личным рекордом.

Также личный рекорд в карьере установила и Марта Костюк, поднявшись на 38-ю позицию.

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Леся Цуренко поднялась сразу на 14 ступенек и занимает 81-е место.

Также в топ-100 находится Катерина Байндль, разместившаяся на 84-й строчке.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко отказалась от матча против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).