Новый рейтинг WTA. Калинина не смогла вернуть статус первой ракетки Украины
Ангелина Калинина вернулась в топ-50 (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Ангелина Калинина после значительного регресса в минувшие недели потеряла статус первой ракетки Украины и до сих пор не может опередить Элину Свитолину, которая, несмотря на игровую паузу из-за декретного отпуска, находится на 43-м месте.
Марта Костюк потеряла одну позицию, тогда как Даяна Ястремская и Леся Цуренко улучшили свое положение на две ступеньки.
Следует отметить, что Катерина Байндль потеряла сразу 50 позиций, а Катарина Завацкая выпала из топ-300.
Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает эстонка Анетт Контавейт, третье – гречанка Мария Саккари.
Украинки в рейтинге WTA
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина опередила в рейтинге Элину Свитолину и стала первой ракеткой Украины, но вскоре лишилась статуса лучшей теннисистки страны.
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