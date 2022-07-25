Новый рейтинг WTA. Калинина не смогла вернуть статус первой ракетки Украины

25 июля, 16:23
Ангелина Калинина вернулась в топ-50 (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Ангелина Калинина вернулась в топ-50 (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Ангелина Калинина после значительного регресса в минувшие недели потеряла статус первой ракетки Украины и до сих пор не может опередить Элину Свитолину, которая, несмотря на игровую паузу из-за декретного отпуска, находится на 43-м месте.

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Марта Костюк потеряла одну позицию, тогда как Даяна Ястремская и Леся Цуренко улучшили свое положение на две ступеньки.

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Следует отметить, что Катерина Байндль потеряла сразу 50 позиций, а Катарина Завацкая выпала из топ-300.

Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает эстонка Анетт Контавейт, третье – гречанка Мария Саккари.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина опередила в рейтинге Элину Свитолину и стала первой ракеткой Украины, но вскоре лишилась статуса лучшей теннисистки страны.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Теннис Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая

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