Калинина обновила личный рекорд в мировом рейтинге после успешного выступления на теннисном турнире в Риме
Калинина поднялась аж на 22 позиции (Фото:REUTERS/Александра Шмигель)
Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая недавно дошла до финала турнира в Риме, поднялась на 25-е место в рейтинге WTA.
Успешное выступление в Риме позволило Калининой совершить прыжок сразу на 22 ступеньки и впервые в карьере подняться в топ-25. Кроме того, Ангелина вернула себе статус первой ракетки Украины.
Марта Костюк поднялась на одну строчку и теперь занимает 39-е место. Леся Цуренко улучшила свою позицию в рейтинге на 5 ступенек и занимает 63-е место. Еще одна украинка из топ-100 Катерина Байндль разместилась на 80-й строчке.
Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 508-е место.
Украинки в рейтинге WTA
Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что на пути к финалу турнира в Риме Калинина обыграла россиянку Веронику Кудерметову.