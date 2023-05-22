Калинина обновила личный рекорд в мировом рейтинге после успешного выступления на теннисном турнире в Риме

22 мая, 09:28
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Калинина поднялась аж на 22 позиции (Фото:REUTERS/Александра Шмигель)

Калинина поднялась аж на 22 позиции (Фото:REUTERS/Александра Шмигель)

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая недавно дошла до финала турнира в Риме, поднялась на 25-е место в рейтинге WTA.

Успешное выступление в Риме позволило Калининой совершить прыжок сразу на 22 ступеньки и впервые в карьере подняться в топ-25. Кроме того, Ангелина вернула себе статус первой ракетки Украины.

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Марта Костюк поднялась на одну строчку и теперь занимает 39-е место. Леся Цуренко улучшила свою позицию в рейтинге на 5 ступенек и занимает 63-е место. Еще одна украинка из топ-100 Катерина Байндль разместилась на 80-й строчке.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 508-е место.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что на пути к финалу турнира в Риме Калинина обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская

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