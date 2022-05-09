Свитолина поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира

9 мая, 13:42
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Свитолина остается первой ракеткой Украины (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Свитолина остается первой ракеткой Украины (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две строчки и теперь занимает 27-е место, сообщает официальный сайт WTA.

Ангелина Калинина, которая на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Мадриде, вернулась на 36-е место, которое является рекордным в ее карьере.

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Марта Костюк поднялась на 59-е место, а Даяна Ястремская добилась наибольшего прогресса среди украинок, поднявшись сразу на 12 ступенек и теперь занимает 80 место.

Также следует отметить, что из топ-200 вылетела Катарина Завацкая.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что российских и белорусских теннисистов отстранили от участия на турнире Большого шлема — Уимблдоне.

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Теги:   Теннис WTA Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая

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