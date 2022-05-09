Свитолина поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира
Свитолина остается первой ракеткой Украины (Фото:Элина Свитолина via Instagram)
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток мира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две строчки и теперь занимает 27-е место, сообщает официальный сайт WTA.
Марта Костюк поднялась на 59-е место, а Даяна Ястремская добилась наибольшего прогресса среди украинок, поднявшись сразу на 12 ступенек и теперь занимает 80 место.
Также следует отметить, что из топ-200 вылетела Катарина Завацкая.
Украинки в рейтинге WTA
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что российских и белорусских теннисистов отстранили от участия на турнире Большого шлема — Уимблдоне.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.