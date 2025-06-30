Новый рейтинг теннисисток: прогресс Свитолиной, падение Калининой, личный рекорд Олейниковой
Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом Уимблдона.
Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Лидером среди украинок остается Элина Свитолина, которая поднялась на одну строчку и занимает теперь 13-ю позицию.
Не изменились позиции у Марты Костюк (26-е место) и Даяны Ястремской (42-е место). Юлия Стародубцева опустилась на 68-е место, а Ангелина Калинина — на 117-е.
Зато 23-летняя Александра Олейникова установила новый личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 193-ю строчку — это ее наивысшее достижение в карьере.
Украинки в рейтинге WTA
Лидирует в рейтинге белоруска Арина Соболенко, второй идет американка Кори Гауфф, тройку замыкает еще одна представительница США Джессика Пегула.
Топ-10 рейтинга WTA
