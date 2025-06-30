Новый рейтинг теннисисток: прогресс Свитолиной, падение Калининой, личный рекорд Олейниковой

30 июня, 10:22
Поделиться:
Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом Уимблдона.

Читайте также:
«Воскресенье — ленивый день». Украинская теннисистка попозировала в оригинальном купальнике на пляже в Италии — фото

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Лидером среди украинок остается Элина Свитолина, которая поднялась на одну строчку и занимает теперь 13-ю позицию.

Не изменились позиции у Марты Костюк (26-е место) и Даяны Ястремской (42-е место). Юлия Стародубцева опустилась на 68-е место, а Ангелина Калинина — на 117-е.

Реклама

Зато 23-летняя Александра Олейникова установила новый личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 193-ю строчку — это ее наивысшее достижение в карьере.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Лидирует в рейтинге белоруска Арина Соболенко, второй идет американка Кори Гауфф, тройку замыкает еще одна представительница США Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге Уимблдона-2025.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Теннис Дарья Снигур

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X