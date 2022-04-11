Рейтинг лучших теннисисток мира. Свитолина улучшила позиции, Калинина установила личный рекорд

11 апреля, 14:04
Цей матеріал також доступний українською
Ангелина Калинина поднялась на 36-е место (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Ангелина Калинина поднялась на 36-е место (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две строчки и занимает 25-е место, сообщает официальный сайт WTA.

Ангелина Калинина, которая на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире в Чарлстоне, поднялась на 36-ю позицию, установив личный рекорд.

Видео дня
Читайте также:
«Моя жена плачет каждую ночь». Муж Свитолиной Монфис рассказал, как война изменила его жизнь

Марта Костюк осталась на 53-м месте, а Даяна Ястремская вернулась в топ-100 и занимает 93-е место.

Наибольший скачок среди украинских теннисисток совершила Катарина Завацкая, которая поднялась сразу на 14 позиций и занимает 201-е место.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Лидирует в мировом рейтинге польская теннисистка Ига Свентек.

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что 25-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, которая лидировала в рейтинге WTA, неожиданно объявила о завершении карьеры.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Теннис WTA Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X