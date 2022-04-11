Рейтинг лучших теннисисток мира. Свитолина улучшила позиции, Калинина установила личный рекорд 11 апреля, 14:04 Цей матеріал також доступний українською Ангелина Калинина поднялась на 36-е место (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две строчки и занимает 25-е место, сообщает официальный сайт WTA.

Ангелина Калинина, которая на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире в Чарлстоне, поднялась на 36-ю позицию, установив личный рекорд.

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Марта Костюк осталась на 53-м месте, а Даяна Ястремская вернулась в топ-100 и занимает 93-е место.

Наибольший скачок среди украинских теннисисток совершила Катарина Завацкая, которая поднялась сразу на 14 позиций и занимает 201-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Лидирует в мировом рейтинге польская теннисистка Ига Свентек.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что 25-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, которая лидировала в рейтинге WTA, неожиданно объявила о завершении карьеры.



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