Новый рейтинг теннисисток после Уимблдона: падение Свитолиной и Костюк, прогресс Ястремской, новый рекорд Олейниковой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с 13-й на 14-ю позицию. Также шаг назад сделала Марта Костюк — после поражения в первом круге Уимблдона она стала 27-й.

Зато Даяна Ястремская улучшила свою позицию — после выхода в третий раунд Уимблдона она поднялась на три ступеньки и теперь занимает 39-е место.

Юлия Стародубцева опустилась на 72-ю позицию, а Ангелина Калинина потеряла шесть ступенек, переместившись на 123-е место.

Самый большой прорыв среди украинок совершила Александра Олейникова, которая после победы на турнире ITF W75 в Гааге поднялась сразу на 23 позиции — теперь она на 170-й строчке, что является ее новым личным рекордом.

Дарья Снигур не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона, из-за чего впервые за долгое время опустилась за пределы второй сотни рейтинга, заняв 201-ю позицию.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Лидирует в рейтинге белоруска Арина Соболенко, второй идёт американка Кори Гауфф. На третье место поднялась полька Ига Свентек, которая стала победительницей Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Синнер впервые выиграл Уимблдон, одержав в финале волевую победу над Алькарасом.