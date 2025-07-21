Свитолина и Ястремская поднялись в рейтинге лучших теннисисток мира
Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 13-ю позицию. Прогресса добилась Даяна Ястремская, которая теперь идет на 33-м месте. Марта Костюк осталась на 27-й строчке.
Юлия Стародубцева опустилась на 74-ю позицию, а Ангелина Калинина потеряла четыре места, переместившись на 127-ю строчку.
Украинки в рейтинге WTA
Топ-10 рейтинга WTA
Лидирует в рейтинге белоруска Арина Соболенко, второй идет американка Кори Гауфф. Третье место занимает полька Ига Свентек.
Ранее сообщалось, что Свитолина объяснила, почему завершит карьеру, и назвала главную цель на сезон.