Свитолина и Ястремская поднялись в рейтинге лучших теннисисток мира

21 июля, 11:26
Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 13-ю позицию. Прогресса добилась Даяна Ястремская, которая теперь идет на 33-м месте. Марта Костюк осталась на 27-й строчке.

Юлия Стародубцева опустилась на 74-ю позицию, а Ангелина Калинина потеряла четыре места, переместившись на 127-ю строчку.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

Лидирует в рейтинге белоруска Арина Соболенко, второй идет американка Кори Гауфф. Третье место занимает полька Ига Свентек.

WTA
Фото: WTA
Ранее сообщалось, что Свитолина объяснила, почему завершит карьеру, и назвала главную цель на сезон.

