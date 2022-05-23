Свитолина близка к потере статуса первой ракетки Украины 23 мая, 15:08 Цей матеріал також доступний українською Элина Свитолина занимает 33-е место в рейтинге WTA (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в ближайшее время может лишиться статуса первой ракетки страны.

Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), Свитолина потеряла еще одну позицию и теперь занимает 33-е место, сообщает официальный сайт организации.

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На пятки Элине наступает другая украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая разместилась всего на три ступени ниже и в ближайшее время может стать первой ракеткой Украины — спортсменок разделяет всего 67 рейтинговых очков.

Улучшили свои позиции в рейтинге Марта Костюк, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Байндль.

Наибольший регресс у Катарины Завацкой, которая опустилась сразу на 11 ступенек и теперь занимает 221-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA



Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Свитолина впервые с 2014 года выпала из топ-30 рейтинга лучших теннисисток мира.

Ожидается, что Свитолина продолжит падение в рейтинге WTA, поскольку пропустит значительное количество турниров из-за беременности.



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