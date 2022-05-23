Свитолина близка к потере статуса первой ракетки Украины
Элина Свитолина занимает 33-е место в рейтинге WTA (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в ближайшее время может лишиться статуса первой ракетки страны.
Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), Свитолина потеряла еще одну позицию и теперь занимает 33-е место, сообщает официальный сайт организации.
На пятки Элине наступает другая украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая разместилась всего на три ступени ниже и в ближайшее время может стать первой ракеткой Украины — спортсменок разделяет всего 67 рейтинговых очков.
Улучшили свои позиции в рейтинге Марта Костюк, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Байндль.
Наибольший регресс у Катарины Завацкой, которая опустилась сразу на 11 ступенек и теперь занимает 221-е место.
Украинки в рейтинге WTA
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что Свитолина впервые с 2014 года выпала из топ-30 рейтинга лучших теннисисток мира.
Ожидается, что Свитолина продолжит падение в рейтинге WTA, поскольку пропустит значительное количество турниров из-за беременности.
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