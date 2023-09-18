Свитолина улучшила свою позицию в мировом рейтинге, который возглавила скандальная белоруска
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свой результат на одну позицию и теперь занимает 24 место. Ангелина Калинина сохранила 28 место.
На три ступеньки поднялись Марта Костюк и Даяна Ястремская, тогда как Леся Цуренко потеряла целых шесть позиций.
Украинки в рейтинге WTA
Лидером мирового рейтинга стала белоруска Арина Соболенко, которая обошла польскую теннисистку Игу Свентек. Тройку лидеров замыкает представительница США Кори Гофф.
Топ-10 рейтинга WTA
Следует отметить, что ранее Соболенко отказалась отвечать журналистам на вопросы о войне в Украине.
Из-за позиции белоруски украинские теннисистки отказываются пожимать ей руку после матчей.
В то же время Свентек активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России.