Свитолина после триумфа над россиянкой поднялась на 316 позиций в мировом рейтинге
Свитолина поднялась в топ-200 (Фото:Internationaux de Strasbourg через Instagram)
Украинка Элина Свитолина после победы над россиянкой Анной Блинковой в финале турнира во французском Страсбурге совершила большой скачок в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации
Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Победа на турнире в Страсбурге позволила Свитолиной подняться сразу на 316 ступенек — теперь украинка занимает 192-е место.
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина потеряла одну позиции, опустившись на 26-е место.
Марта Костюк осталась на 39-й позиции, тогда как Леся Цуренко и Даяна Ястремская, опустились на 66-е и 83-е места соответственно.
Украинки в рейтинге WTA
Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Марту Костюк освистали за то, что она не пожала руку белоруске Арине Соболенко на Ролан Гаррос.