Свитолина после триумфа над россиянкой поднялась на 316 позиций в мировом рейтинге

29 мая, 10:38
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Свитолина поднялась в топ-200 (Фото:Internationaux de Strasbourg через Instagram)

Свитолина поднялась в топ-200 (Фото:Internationaux de Strasbourg через Instagram)

Украинка Элина Свитолина после победы над россиянкой Анной Блинковой в финале турнира во французском Страсбурге совершила большой скачок в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Победа на турнире в Страсбурге позволила Свитолиной подняться сразу на 316 ступенек — теперь украинка занимает 192-е место.

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Первая ракетка Украины Ангелина Калинина потеряла одну позиции, опустившись на 26-е место.

Видео дня

Марта Костюк осталась на 39-й позиции, тогда как Леся Цуренко и Даяна Ястремская, опустились на 66-е и 83-е места соответственно.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Марту Костюк освистали за то, что она не пожала руку белоруске Арине Соболенко на Ролан Гаррос.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская

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