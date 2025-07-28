Новый рейтинг WTA: стабильность Свитолиной, падение Костюк, Ястремской и Калининой

28 июля, 09:36
Элина Свитолина идет на 13 месте (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина удержалась на 13-й строчке. Марта Костюк опустилась на одну позицию — теперь она 28-я. Две позиции потеряла Даяна Ястремская, которая разместилась на 35-й строчке.

Реклама

Стремительно теряет позиции экс-первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая уже на 132 месте. Юлия Стародубцева поднялась с 74-й строчки на 73-ю.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Продолжает лидировать белоруска Арина Соболенко. За ней разместились американка Кори Гауфф и полька Ига Свентек.

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что украинка Надежда Киченок и японка Макото Ниномия стали чемпионками парного хардового турнира WTA 250 в Праге.

