Четыре украинки оказались в топ-100 обновленного рейтинга лучших теннисисток мира 13 февраля, 12:01 Калинина опустилась на две ступеньки (Фото:Open BLS de Limoges via Twitter)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Первой ракеткой Украины остается Ангелина Калинина, которая опустилась на две ступеньки и теперь занимает 33-t место.

Марта Костюк улучшила свой результат на две позиции, поднявшись на 55-ю строчку.

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Также в топ-100 попали Катерина Байндль и Даяна Ястремская, которые занимают 87-е и 99-е места соответственно.

В то же время Цуренко покинула топ-100, потеряв одну позицию.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Тройка лидеров осталась неизменной - лидирует Ига Свентек, второй идет Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает Онс Жабер.

Топ-100 рейтинга

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко проиграла представительнице Китая Линь Чжу в финальном матче турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

