Четыре украинки оказались в топ-100 обновленного рейтинга лучших теннисисток мира
Калинина опустилась на две ступеньки (Фото:Open BLS de Limoges via Twitter)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.
Первой ракеткой Украины остается Ангелина Калинина, которая опустилась на две ступеньки и теперь занимает 33-t место.
Марта Костюк улучшила свой результат на две позиции, поднявшись на 55-ю строчку.
Также в топ-100 попали Катерина Байндль и Даяна Ястремская, которые занимают 87-е и 99-е места соответственно.
В то же время Цуренко покинула топ-100, потеряв одну позицию.
Украинки в рейтинге WTA
Тройка лидеров осталась неизменной - лидирует Ига Свентек, второй идет Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает Онс Жабер.
Топ-100 рейтинга
Ранее сообщалось, что Леся Цуренко проиграла представительнице Китая Линь Чжу в финальном матче турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).