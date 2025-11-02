Экс-первая ракетка мира объявил о завершении теннисной карьеры

2 ноября, 18:35
Рохан Бопанна (Фото: instagram.com/rohanbopanna0403)

Индийский теннисист, бывший лидер мирового рейтинга в парном разряде Рохан Бопанна решил завершить профессиональную карьеру.

«Теннис для меня был не просто игрой — он дарил мне цель, когда я был растерян, силу, когда я был сломлен, и веру, когда мир во мне сомневался», — отметил 45-летний спортсмен в прощальном посте в Instagram.

За свою карьеру Бопанна выиграл 26 трофеев ATP. Дебютный и единственный титул Большого шлема в паре индиец завоевал вместе с Мэттью Эбденом на Australian Open-2024.

После победы на AO-2024 Бопанна впервые возглавил мировой рейтинг в парном разряде.

За карьеру индийский теннисист заработал почти 7,5 миллиона долларов призовых. В 2017 году он выиграл Ролан Гаррос в миксте (вместе с Габриэлой Дабровски).

Ранее сообщалось, что участник самого длинного матча в истории тенниса завершил карьеру.

