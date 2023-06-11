Джокович выиграл рекордный 23-й титул Большого шлема 11 июня, 19:24 Джокович победил Рууда в трех сетах (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Ролан Гаррос и выиграл 23-титул турниров Большого шлема.

Джокович победил Рууда в трех сетах, длившихся три часа и 16 минут. Самая драматичная борьба разгорелась в первом сете, где серб уступал 0:3, однако переломил ход игры и на тайбрейке дожал норвежца.

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Во второй партии Джокович увеличил свое преимущество — 6:3. В решающем сете Рууд боролся до последнего, но в конце проиграл свою подачу и в итоге уступил в матче.



Новак Джокович выиграл свой 23-й титул на турнирах Большого шлема и стал лидером по этому показателю в мужском теннисе, обойдя Рафаэля Надаля, у которого 22 победы.



Лидером по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде остается бывшая австралийская теннисистка Маргарет Корт — 24 тиутула.

Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) 3:0 (7:6, 6:3, 6:4)

Накануне польская теннисистка Ига Свентек защитила титул победительницы Ролан Гаррос, обыграв в финале чешку Каролину Мухову.