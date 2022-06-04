Польская теннисистка Свентек во второй раз в карьере выиграла турнир Большого шлема 4 июня, 18:01 Цей матеріал також доступний українською В финале Ига Свентек победила Кори Гофф (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Первая ракетка мира Ига Свентек стала победительницей турнира Большого шлема — Ролан Гаррос-2022.

В финале 21-летняя польская теннисистка обыграла 18-летнюю представительницу США Кори Гофф.

Свентек со старта матча захватила инициативу и выиграла четыре гейма подряд, после чего проиграла только один розыгрыш и довела партию до победы.

Видео дня

Во втором сете польская теннисистка уступала 0:2, однако сумела переломить ход игры и выиграла матч.

Таким образом, Свентек стала чемпионкой турнира Большого шлема во второй раз в карьере. В 2020 году она также торжествовала на Ролан Гаррос.

Ига Свентек (Польша) — Кори Гофф (США) 2:0 ( 6:1, 6:3)

В 2021 году победительницей Роланн Гаррос была чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.