Польская теннисистка Свентек во второй раз в карьере выиграла турнир Большого шлема

4 июня, 18:01
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В финале Ига Свентек победила Кори Гофф (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В финале Ига Свентек победила Кори Гофф (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Первая ракетка мира Ига Свентек стала победительницей турнира Большого шлема — Ролан Гаррос-2022.

В финале 21-летняя польская теннисистка обыграла 18-летнюю представительницу США Кори Гофф.

Свентек со старта матча захватила инициативу и выиграла четыре гейма подряд, после чего проиграла только один розыгрыш и довела партию до победы.

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Во втором сете польская теннисистка уступала 0:2, однако сумела переломить ход игры и выиграла матч.

Таким образом, Свентек стала чемпионкой турнира Большого шлема во второй раз в карьере. В 2020 году она также торжествовала на Ролан Гаррос.

Ига Свентек (Польша) — Кори Гофф (США) 2:0 ( 6:1, 6:3)

В 2021 году победительницей Роланн Гаррос была чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

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Теги:   Теннис Открытый чемпионат Франции

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