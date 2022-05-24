Калинина единственная из украинских теннисисток прошла первый раунд Ролан Гаррос

24 мая, 19:05
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Ангелина Калинина занимает 36-е место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Ангелина Калинина занимает 36-е место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире Большого шлема — Ролан Гаррос.

В первом раунде турнира Калинина прошла американку Хейли Баптист.

Матч длился всего 39 минут, поскольку при счете 5:2 в первом сете в пользу украинки Баптист отказалась продолжать игру из-за травмы.

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В 1/32 финала Калинина встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Цян Ван (Китай).

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В основной сетке Ролан Гаррос также выступали украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Марта Костюк, однако все вылетели после первого матча.

Ангелина Калинина (Украина) — Хейли Баптист (США) 1:0 (5:2 - отказ)

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина занимает 36-е место в рейтинге лучших теннисисток мира и в ближайшее время может стать первой ракеткой Украины вместо Элины Свитолиной.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Теннис Открытый чемпионат Франции Ангелина Калинина

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