Украинская теннисистка вышла в полуфинал Ролан Гаррос в парном разряде 31 мая, 19:55 Цей матеріал також доступний українською Людмила Киченок в двух шагах от завоевания престижного титула (Фото:Людмила Киченок via Instagram)

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышли в полуфинал парного турнира Ролан Гаррос.

В четвертьфинале Киченок и Остапенко в трех сетах победили представительниц Бельгии Марину Заневскую и Кимберли Циммерманн.

Киченок и Остапенко выиграли первый сет, однако уступили во втором, поэтому победителя матча пришлось определять в третьей партии, где украинка и латвийка дожали соперниц, проиграв всего два розыгрыша.

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Следует отметить, что на четвертьфинальной стадии свои выступления в парном разряде на Ролан Гаррос завершила украинка Марта Костюк, игравшая в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) - Марина Заневская (Бельгия)/Кимберли Циммерман (Бельгия) 2:1 (6:3, 5:7, 6:2)

Ранее сообщалось, что в одиночном турнире Ролан Гаррос Ангелина Калинина стала единственной из украинок, прошедшей первый раунд, однако уже в следующем круге теннисистка вылетела.

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