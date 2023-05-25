Первые соперницы: Костюк сыграет с белорусской, возвращение Свитолиной на Ролан Гаррос — фото 25 мая, 16:30 Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

В воскресенье, 28 мая, стартует турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции, который пройдет в Париже.

В преддверии старта основной сетки соревнования прошла жеребьевка, по итогам которой украинки узнали своих соперниц по первому раунду.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№ 25 WTA) сыграет против Диан Парри (№ 77 WTA) из Франции.

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Марта Костюк (№ 39 WTA) в первом круге встретится с белорусской Ариной Соболенко (№ 2 WTA).

Леся Цуренко (№ 63 WTA) на старте проведет матч против Барборы Крейчиковой (№ 13 WTA) из Чехии.

Элине Свитолиной (№ 508 WTA) предстоит поединок с итальянкой Мартиной Тревисан (№ 26 WTA).

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Екатерине Байндль (№ 80 WTA) будет противостоять победительница квалификации или лаки лузер.

Main draw singles at #RolandGarros.



Notable 1Rs:



Azarenka-Andreescu

Pegula-Collins

Garcia-Wang Xiyu

Keys-Kanepi

Sakkari-Muchova

Linette-Fernandez

Pliskova-Stephens

Cornet-Giorgi

Sabalenka-Kostyuk pic.twitter.com/kA6e1xPalp — WTA Insider (@WTA_insider) May 25, 2023

Отметим, что в основную сетку турнира может выйти Даяна Ястремская (№ 144 WTA), которая сегодня сыграет в финале квалификации против Грет Миннен (№ 119 WTA).

Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 11 июня.

Ранее сообщалось, что Моуриньо поздравил российского теннисиста с победой на турнире в Риме.