Больше не нейтральная. 21-летняя российская теннисистка сменила гражданство
Мария Тимофеева (Фото: instagram.com/timofeevamariaa)
Российская теннисистка Мария Тимофеева отныне будет выступать под флагом Узбекистана.
О смене гражданства стало известно из обновленного рейтинга WTA, в котором возле фамилии Тимофеевой размещен узбекистанский флаг.
21-летняя теннисистка занимает 146-е место в мировом женском рейтинге.
До 2022 года Тимофеева выступала под флагом России, а после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину стала «нейтральной» теннисисткой, как и другие представители РФ и Беларуси.
Личный рекорд Тимофеевой в рейтинге WTA — 93-е место. Она выиграла один титул на уровне основного тура — WTA 250 в Будапеште в 2023 году, где в финале одолела украинку Катерину Байндль.
Напомним, в марте этого года гражданство сменила бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина.