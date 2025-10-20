Больше не нейтральная. 21-летняя российская теннисистка сменила гражданство

Российская теннисистка Мария Тимофеева отныне будет выступать под флагом Узбекистана.

О смене гражданства стало известно из обновленного рейтинга WTA, в котором возле фамилии Тимофеевой размещен узбекистанский флаг.

21-летняя теннисистка занимает 146-е место в мировом женском рейтинге.

Профиль Тимофеевой на сайте WTA / Фото: WTA

До 2022 года Тимофеева выступала под флагом России, а после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину стала «нейтральной» теннисисткой, как и другие представители РФ и Беларуси.

Личный рекорд Тимофеевой в рейтинге WTA — 93-е место. Она выиграла один титул на уровне основного тура — WTA 250 в Будапеште в 2023 году, где в финале одолела украинку Катерину Байндль.

Напомним, в марте этого года гражданство сменила бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина.