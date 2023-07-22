Персона нон грата. Польские пограничники не пустили россиянку на теннисный турнир 22 июля, 21:00 Вера Звонарева (Фото:instagram.com/vera.zvonareva)

Российская теннисистка Вера Звонарева (WTA № 655) пропустит турнир в Варшаве.

Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило, что спортсменку не пустили на границе.

В заявлении говорится, что Звонарева является нежелательной персоной в Польше.

Видео дня

«Вчера, 21 июля, пограничники не пустили российскую теннисистку в Польшу. За визой, выданной Францией, Вера Звонарева пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград — Варшава.

По прибытии из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12.00 вылетела в Подгорицу.

Россиянка из списка лиц, пребывание которых нежелательно на территории Республики Польша, не была допущена Пограничной службой по соображениям государственной безопасности и общественной безопасности.

Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская в нашу страну лиц, поддерживающих действия России и Беларуси", — говорится в сообщении министерства.

Отметим, что Звонарева должна была принять участие в турнире в Варшаве, который состоится 24−30 июля.

Ранее норвежская теннисистка извинилась за командную игру с россиянкой на Уимблдоне.