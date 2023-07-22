Персона нон грата. Польские пограничники не пустили россиянку на теннисный турнир
Вера Звонарева (Фото:instagram.com/vera.zvonareva)
Российская теннисистка Вера Звонарева (WTA № 655) пропустит турнир в Варшаве.
Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило, что спортсменку не пустили на границе.
В заявлении говорится, что Звонарева является нежелательной персоной в Польше.
«Вчера, 21 июля, пограничники не пустили российскую теннисистку в Польшу. За визой, выданной Францией, Вера Звонарева пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград — Варшава.
По прибытии из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12.00 вылетела в Подгорицу.
Россиянка из списка лиц, пребывание которых нежелательно на территории Республики Польша, не была допущена Пограничной службой по соображениям государственной безопасности и общественной безопасности.
Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская в нашу страну лиц, поддерживающих действия России и Беларуси", — говорится в сообщении министерства.
Отметим, что Звонарева должна была принять участие в турнире в Варшаве, который состоится 24−30 июля.
Ранее норвежская теннисистка извинилась за командную игру с россиянкой на Уимблдоне.