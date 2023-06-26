Российская теннисистка сменила гражданство и стала второй ракеткой Франции
Варвара Грачева занимает 34-е место в рейтинге WTA (Фото:Варвара Грачева via Instagram)
Теннисистка Варвара Грачева сменила российское гражданство на французское.
Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Грачева проживала во Франции семь лет, а ранее для получения гражданства успешно сдала экзамен по французскому языку.
Начиная с этой недели, теннисистка официально будет выступать под флагом Франции.
После получения гражданства Франции она стала второй ракеткой страны. В мировом рейтинге Грачева занимает 43-ю строчку.
Ранее бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех сообщила, что восстановила гражданство РФ.