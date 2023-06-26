Российская теннисистка сменила гражданство и стала второй ракеткой Франции 26 июня, 17:36 Варвара Грачева занимает 34-е место в рейтинге WTA (Фото:Варвара Грачева via Instagram)

Теннисистка Варвара Грачева сменила российское гражданство на французское.

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Грачева проживала во Франции семь лет, а ранее для получения гражданства успешно сдала экзамен по французскому языку.

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Начиная с этой недели, теннисистка официально будет выступать под флагом Франции.

После получения гражданства Франции она стала второй ракеткой страны. В мировом рейтинге Грачева занимает 43-ю строчку.

Ранее бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех сообщила, что восстановила гражданство РФ.