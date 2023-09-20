«Я на стороне Украины». Российская теннисистка, которая хочет стать украинкой, поддержала решение не жать руку нейтральным спортсменам 20 сентября, 10:21 Вероника Мирошниченко (Фото:Вероника Мирошниченко via Instagram)

Российская теннисистка Вероника Мирошниченко, которая хочет получить украинское гражданство, отреагировала на решение спортсменов из Украины не жать руку представителям стран-агрессоров.

Теннисистка заявила, что она не обижается, когда украинские теннисисты не жмут ей руку, потому что она на их стороне, сообщает ВТУ.

«Я отношусь к этому, как все украинские спортсмены — невозможно пожимать руку человеку, который играет с нейтральным флагом. Я не обижаюсь, потому что, как уже сказала, я на стороне Украины. Знаю, что единственный правильный вариант — это не пожимать руку.

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Немного людей знают мою историю, но я хочу быть первым спортсменом, кто будет так действовать, как я сейчас. Хочу, чтобы был пример, чтобы спортсмены знали об этом", — сказала Мирошниченко.

Россиянка добавила, что ей не пожала руку украинская теннисистка Юлия Стародубцева, однако она отнеслась к этому с пониманием.

«Она написала мне перед матчем о том, что не жмет руку, и я сказала ей, что понимаю и не буду воспринимать это на свой персональный счет, потому что знаю, кто я, какие мои ценности, и всегда помню, как вести себя в таких ситуациях», — добавила Мирошниченко.

Перед этим Мирошниченко рассказала, что провела детство в Запорожье и воспитывалась в украинской семье, поэтому считает себя украинкой.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Надежда Киченок не пожала руку россиянке после триумфа на турнире в Японии.

