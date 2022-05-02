Украинская теннисистка о коллегах из РФ: «Пытаемся заставить их высказаться — даже если они поддерживают вторжение» 2 мая, 08:22 Цей матеріал також доступний українською Костюк заявила, что некоторые из российских теннисистов на самом деле не живут в РФ (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что ее российские и белорусские коллеги обязаны выразить позицию в отношении полномасштабного вторжения РФ в Украину, даже если они его не поддерживают.



В интервью CNN она отметила, что некоторые из них на самом деле не живут в РФ, и они имеют все права забрать свою семью и уехать.

«Но они этого не делают. У них было достаточно времени, чтобы сделать это, будем честными. И все же они этого не делают. Почему, я не знаю», — добавила Костюк.

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По ее словам, она не хотела бы жить в стране, которая не позволяет ей высказаться и не позволяет жить своей жизнью, а также хочет подвергать ее семью опасности из-за своих действий.

«Поэтому мы пытаемся заставить их высказаться так или иначе, мол, даже если вы поддерживаете это вторжение, скажите об этом, просто скажите свое мнение публично. Но они знают, что если они это сделают, то останутся без работы», — резюмировала Костюк.

В том же интервью она призналась, что особенно сложно было ей было в первые две недели после нападения российской армии. По ее словам, тогда она чувствовала себя жертвой, но постаралась взять себя в руки.

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