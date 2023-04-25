«Если не завалишь е**ло, дам мячом в тебя». Российский теннисист пригрозил своей маме во время матча — видео 25 апреля, 16:39 Павел Котов занимает 101-е место в мировом рейтинге (Фото:tennismajors.com)

Российский теннисист Павел Котов нецензурно высказался в адрес своей мамы, которая давала ему советы во время матча на турнире в Мадриде.

Во время игры квалификации с бельгийцем Киммером Коппеянсом в третьем сете россиянин в грубой форме попросил замолчать свою мать, поддерживавшую его на трибунах.

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«Мама, если ты сейчас не завалишь е**ло, я дам мячиком в тебя, это понятно?» — сказал Котов.

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Ранее сообщалось, что теннисистку Виталию Дьяченко не пустили на рейс польской авиакомпании из-за российского паспорта.