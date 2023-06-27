Российского теннисиста не допустили к Уимблдону из-за проблем с британской визой 27 июня, 22:32 Павел Котов (Фото:tennismajors.com)

Российский теннисист Павел Котов не сможет сыграть на Уимблдоне — турнире Большого шлема.

Котов не был допущен к турниру, поскольку у теннисиста возникли проблемы с британской визой для въезда в страну, сообщает официальный сайт Уимблдона.

Россиянин должен был стартовать в квалификации Уимблдона, но теперь его заменит аргентинец Хуан Пабло Фикович.

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Ранее сообщалось, что организаторы приняли решение в этом году допустить российских и белорусских теннисистов к турниру при определенных условиях.