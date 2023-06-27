Российского теннисиста не допустили к Уимблдону из-за проблем с британской визой

27 июня, 22:32
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Павел Котов (Фото:tennismajors.com)

Павел Котов (Фото:tennismajors.com)

Российский теннисист Павел Котов не сможет сыграть на Уимблдоне — турнире Большого шлема.

Котов не был допущен к турниру, поскольку у теннисиста возникли проблемы с британской визой для въезда в страну, сообщает официальный сайт Уимблдона.

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Россиянин должен был стартовать в квалификации Уимблдона, но теперь его заменит аргентинец Хуан Пабло Фикович.

Видео дня

Ранее сообщалось, что организаторы приняли решение в этом году допустить российских и белорусских теннисистов к турниру при определенных условиях.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Великобритания Теннис Уимблдон

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