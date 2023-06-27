Российского теннисиста не допустили к Уимблдону из-за проблем с британской визой
Павел Котов (Фото:tennismajors.com)
Российский теннисист Павел Котов не сможет сыграть на Уимблдоне — турнире Большого шлема.
Котов не был допущен к турниру, поскольку у теннисиста возникли проблемы с британской визой для въезда в страну, сообщает официальный сайт Уимблдона.
Россиянин должен был стартовать в квалификации Уимблдона, но теперь его заменит аргентинец Хуан Пабло Фикович.
Ранее сообщалось, что организаторы приняли решение в этом году допустить российских и белорусских теннисистов к турниру при определенных условиях.