Чехия депортировала российскую теннисистку — позиция МВД
Стадион в Праге (Фото:MAFRA)
Министерство внутренних дел Чехии сообщило о депортации российской теннисистки с территории страны.
Пресс-служба организации сообщила, что полиция не позволила спортсменке пересечь границу страны.
«Полиция Чехии во время проверки гражданки России в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии.
По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран (РФ и РБ — прим.) уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлениями правительства", — говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что россияне не будут соревноваться в Чехии, пока идет кровавая война в Украине.
«В ситуации, когда Россия убивает мирное население в Украине, невозможно соревноваться с россиянами на спортивных турнирах.
Поэтому наше правительство приняло постановление, запрещающее участие россиян в соревнованиях на территории нашей страны. Полиция его неукоснительно выполняет", — написал Ракушан в Twitter.
Отметим, что имя этой теннисистки не называется. С 31 июля по 5 августа в Праге пройдет турнир WTA.
Напомним, в июне этого года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории РФ, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.
Ранее сообщалось, что польские пограничники не пустили россиянку на теннисный турнир.