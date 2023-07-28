Чехия депортировала российскую теннисистку — позиция МВД 28 июля, 20:13 Стадион в Праге (Фото:MAFRA)

Министерство внутренних дел Чехии сообщило о депортации российской теннисистки с территории страны.

Пресс-служба организации сообщила, что полиция не позволила спортсменке пересечь границу страны.

«Полиция Чехии во время проверки гражданки России в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии.

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По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран (РФ и РБ — прим.) уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлениями правительства", — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что россияне не будут соревноваться в Чехии, пока идет кровавая война в Украине.

«В ситуации, когда Россия убивает мирное население в Украине, невозможно соревноваться с россиянами на спортивных турнирах.

Поэтому наше правительство приняло постановление, запрещающее участие россиян в соревнованиях на территории нашей страны. Полиция его неукоснительно выполняет", — написал Ракушан в Twitter.

Отметим, что имя этой теннисистки не называется. С 31 июля по 5 августа в Праге пройдет турнир WTA.

Напомним, в июне этого года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории РФ, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.

Ранее сообщалось, что польские пограничники не пустили россиянку на теннисный турнир.