Обыграла казахстанку российского происхождения. Впервые в истории Australian Open выиграла теннисистка под нейтральным флагом 28 января, 13:47 Соболенко выиграла финал в трех сетах (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Арина Соболенко из Беларуси стала первой теннисисткой, которая выиграла турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, под нейтральным флагом.



В финале против представительницы Казахстана российского происхождения Елены Рыбакиной Соболенко проиграла первый сет, но сумела перевести игру в решающую партию.

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В ней соперницы шли нога в ногу вплоть до девятого гейма, после чего представительница Беларуси все же склонила чашу весов в свою пользу — 4:6, 6:3, 6:4.

Это первый триумф для Соболенко на турнирах Большого шлема в индивидуальном разряде. Ранее она добивалась успеха в Австралии и на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В финале Australian Open у мужчин 29 января сыграют грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии представители украинского тенниса прекратили борьбу в третьем раунде.

