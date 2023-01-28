Обыграла казахстанку российского происхождения. Впервые в истории Australian Open выиграла теннисистка под нейтральным флагом

28 января, 13:47
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Соболенко выиграла финал в трех сетах (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Соболенко выиграла финал в трех сетах (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Арина Соболенко из Беларуси стала первой теннисисткой, которая выиграла турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, под нейтральным флагом.

В финале против представительницы Казахстана российского происхождения Елены Рыбакиной Соболенко проиграла первый сет, но сумела перевести игру в решающую партию.

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В ней соперницы шли нога в ногу вплоть до девятого гейма, после чего представительница Беларуси все же склонила чашу весов в свою пользу — 4:6, 6:3, 6:4.

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Это первый триумф для Соболенко на турнирах Большого шлема в индивидуальном разряде. Ранее она добивалась успеха в Австралии и на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В финале Australian Open у мужчин 29 января сыграют грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии представители украинского тенниса прекратили борьбу в третьем раунде.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Теннис Australian Open

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