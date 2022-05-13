«Это дно». Украинская теннисистка отреагировала на жесткие выпады из России в сторону Свитолиной 13 мая, 11:08 Цей матеріал також доступний українською Элина Свитолина и Ольга Савчук (Фото:Ольга Савчук via Instagram)

Украинская теннисистка Ольга Савчук отреагировала на жесткие выпады из России в сторону своей звездной соотечественницы и коллеги Элины Свитолиной.



Ранее титулованная уроженка Одессы призвала игроков из РФ и Беларуси высказать свою позицию относительно начавшейся в центре Европы войны.

На слова Свитолиной отреагировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сказавший, что на заявление украинки не нужно обращать внимание, так как она — никто.

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Савчук в свою очередь посвятила этой истории пост в сторис Instagram, кратко прокомментировав сказанное спортивным функционером из РФ: «Это дно».

Фото: Ольга Савчук via Instagram

Ранее Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.

Сообщалось, что российских теннисистов решили отстранить от участия на Уимблдоне.

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