«Мне уже почти 41, и надо что-то менять». Легендарная Серена Уильямс анонсировала завершение карьеры 9 августа, 17:32 Уильямс принадлежит рекорд женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс анонсировала завершение своей карьеры.



Слова экс-первой ракетки мира приводит Vogue.

Серена заявила, что в этом году она была не готова к тому, чтобы победить на Уимблдоне. Также она призналась, что постарается выиграть предстоящий US Open. В то же время спортсменка намекнула, что этот турнир может стать последним в ее карьере.

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Уильямс отметила, что в течение последнего года она со своим избранником хочет завести еще одного ребенка. При этом теннисистка подчеркнула, что не планирует беременеть, не завершив карьеру перед этим.

В обращении к болельщикам американка сказала, что знает об их желании, чтобы она продолжила выступления и побила еще несколько рекордов. Но спортсменка, по ее словам, не ждет какого-то торжественного прощания с теннисом, так как не умеет прощаться.

«Я почти совершила невозможное: многие не знают, что я была на втором месяце беременности, когда выиграла Australian Open-2017. Но в этом месяце мне исполняется 41 год, и надо что-то менять.

Мне никогда не нравилось слово «пенсия». Оно кажется мне несовременным. Я думаю об этом как о переходе, но хочу деликатно использовать слово, которое означает что-то очень конкретное и важное для некоторых людей. Возможно, лучшее слово, чтобы описать, на пороге чего я сейчас, — это эволюция", — заявила Серена.

Уильямс принадлежит рекорд женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. Она выиграла 23 турнира серии Grand Slam. Это второй результат в истории после австралийки Маргарет Смит-Корт, на счету которой 24 победы.

Ранее о приостановлении карьеры из-за беременности объявила лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина.

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