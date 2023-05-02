Легендарная теннисистка Серена Уильямс объявила о беременности — фото 2 мая, 11:17 Серена Уильямс уже имеет одного ребенка (Фото:Серена Уильямс via Instagram)

Легенда тенниса 41-летняя Серена Уильямс ждет ребенка.

Об этом Уильямс сообщила в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фото с мужем и отцом ребенка Алексисом Оганяном, с которым посетила ежегодное мероприятие Met Gala, цель которого — сбор средств для Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Видео дня

«Я была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», — написала Уильямс.

У Уильямс уже есть дочь Алексис Олимпия Оганян-младшая, родившаяся в 2017 году.



Ранее после Открытого чемпионата США (US Open) Серена Уильямс подтвердила, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.