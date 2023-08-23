Легендарная Серена Уильямс во второй раз стала мамой — фото 23 августа, 10:44 Серена Уильямс с 2017 года в браке с Алексисом Оганяном (Фото:Серена Уильямс via Instagram)

23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс родила дочь.

Об этом 41-летняя теннисистка сообщила в своем аккаунте в Instagram, добавив семейное фото с новорожденным ребенком, которого назвали Адира Ривера.

Это уже второй ребенок Уильям и ее мужа, соучредителя популярной интернет-платформы Reddit Алексиса Оганяна. Старшую дочь зовут Олимпия, 1 сентября ей исполнится шесть лет.

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В 2022 году после Открытого чемпионата США (US Open) Серена Уильямс подтвердила, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.

