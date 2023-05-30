«Думаете, теннисисты ничего не могут?». Стаховский возмущен заявлением Джоковича во время турнира во Франции 30 мая, 10:08 Теннисист прокомментировал заявление Джоковича (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывший украинский теннисист, который вступился за Марту Костюк после того, как ее освистали болельщики, прокомментировал скандальное заявление Новака Джоковича на Открытом чемпионате.

«Косово — сердце Сербии. Остановите насилие», — написал серб на камере после победы над американцем Александром Ковачичем.

Сергей Стаховский, в свою очередь, ответил на скандальное высказывание теннисиста.

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«А один сказал, что теннисисты ничего не могут сделать, чтобы остановить вторжение России в Украину…», — написал Стаховский в своем Twitter.

Стоит отметить, что Джокович осудил войну в Украине, но не назвал Россию агрессором.

Также отец теннисиста фотографировался с фанатом с символикой оккупантов и флагом РФ с изображением Путина.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко сидел рядом с Джоковичем на полуфинальном матче ЛЧ между Миланом и Интером, за что был раскритикован Романом Зозулей.