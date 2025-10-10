«Россияне говорят об ударах по США»: Стаховский объяснил, к чему приведет поражение Украины в войне

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский вспомнил, как в начале полномасштабной войны России, получил немало сообщений со словами поддержки, в частности, от международного теннисного сообщества.

В интервью для United 24 бывший теннисист заявил, что сейчас люди в мире не заботяться о войне в Украине так, как в конце зимы 2022-го. Стаховский считает, что российская армия представляет угрозу для всех, если сейчас ее не остановить.

«После 24 февраля 2022 года я получил сотни, возможно, тысячи сообщений от теннисного сообщества — Джоковича, Федерера, от всех. Я даже не успевал отвечать. Писали и болельщики. Тогда европейцы чувствовали, что война рядом; взрывы ракет в Украине звучали для них громко.

Сейчас, кажется, все изменилось. Цивилизованный мир ведет себя так, будто забыл. Сначала правительства говорили: Подождем, посмотрим, а обычные люди бросились помогать. Теперь все наоборот — граждане почти не обращают внимания, зато правительства понимают, к чему приведет поражение Украины.

Они [россияне] буквально праздновали удары ракет по мирным городам. Теперь говорят о захвате Берлина и Парижа, об ударах по США. И мир до сих пор отмахивается: мол, это только слова. Но если Украина не победит, вы или ваши дети столкнутся с россиянами на поле боя", — рассказал Сергей.

Отметим, что Стаховский после начала полномасштабной войны присоединился к рядам Сил обороны. Сейчас он служит в составе Службы безопасности в спецподразделении Альфа.

В профессиональной карьере Сергей выиграл семь титулов ATP и стал автором одной из самых больших сенсаций в теннисной истории, когда в 2013 году выбил легендарного Роджера Федерера с Уимблдона.

Ранее Стаховского разочаровал легендарный игрок, который начал сотрудничество с россиянами.