«Подумайте про украинских детей»: Стаховский жестко отреагировал на освистывание Костюк на Ролан Гаррос — фото

29 мая, 18:52
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Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский заступился за соотечественницу Марту Костюк (№ 39 WTA), которую освистали зрители за то, что она не пожала руку белоруске Арине Соболенко на Ролан Гаррос.

Спортсмен из Украины опубликовал пост в Instagram-stories, в котором обратился к зрителям поединка.

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По словам Стаховского, общество должен задуматься про детей, которые вынуждены спасать свои жизни.

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«Уважаемые фанаты Ролан Гаррос, когда вы возмущены и освистываете поступок Марты Костюк после ее матча с нейтральным игроком из страны, которая вскоре развалится, подумайте об украинских детях, которые ежедневно бегут в бомбоубежище из-за нейтральных, сохраняющих тишину», — написал Стаховский.

instagram.com/stako_s
Фото: instagram.com/stako_s

Отметим, что украинка вылетела с Открытого чемпионата Франции, проиграв белоруске Соболенко.

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Ранее сообщалось, что Свитолина после триумфа над россиянкой поднялась на 316 позиций в мировом рейтинге.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Сергей Стаховский Теннис Марта Костюк

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