Пресс-служба спортивной организации не пишет о причинах смерти Анжелы Бараницкой. Сообщается лишь, что двое детей остались без родителей. Их отец в прошлом году погиб на войне, защищая Украину от российских оккупантов.

«Нет слов, чтобы описать эту боль. Единственное, что мы можем сделать — объединиться и помочь детям пережить это страшное время. Пожалуйста, не проходите мимо. Каждая гривна — это луч тепла, веры и надежды для них. Номер карты монобанка — 4874 1000 2892 2055», — говорится в сообщении.

На своей странице в Инстаграме бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который сейчас служит в ЦСО СБУ Альфа, призвал неравнодушных поддержать детей, которые за два года потеряли родителей.



«Спортивное сообщество время объединиться, чтобы будущие спортсмены почувствовали силу спорта. Это невероятная трагедия, которую можно пожелать только нашим врагам.

Отцу — честь. Маме — почет", — написал Сергей в сторис.

