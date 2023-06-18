«Уже более 300 погибли». Бывший украинский теннисист раскритиковал неоднозначную позицию российских спортсменов 18 июня, 08:33 Сергей Стаховский (Фото:Instagram: stako_s)

Сергей Стаховский, поздравивший главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва с успешным дебютом, высказался относительно российских спортсменов, которые не выступили против войны.

В своем Instagram бывший теннисист опубликовал пост, в котором написал, что наши спортсмены отдают жизнь за Родину, пока представители страны-агрессора говорят о мире.

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«Я за мир», — сказал он. «Очень тревожно», — сказал он. «Если бы я мог что-то сделать, чтобы это остановить», — сказала она.

А тем временем сотни украинских спортсменов защищают Родину. Более 300 украинских спортсменов погибли", — написал Стаховский.

Отметим, что Сергей Стаховский с начала полномасштабного вторжения защищает Украину от российских захватчиков.

Напоминаем, что недавно белорусская теннисистка Арина Соболенко в сериале от Netflix заявила, что сделала бы все, чтобы остановить войну.

Ранее Стаховский призвал украинцев готовиться идти защищать Украину.