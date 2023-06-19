«Нас спасла бронемашина». Бывший украинский теннисист рассказал, что едва не погиб на войне 19 июня, 10:44 Сергей Стаховский (Фото:Украинский Свидетель)

Сергей Стаховский, который призвал украинцев идти готовиться воевать против оккупантов, попал под обстрел оккупантами с интернациональным батальоном.

По словам бывшего спортсмена, это произошло в Яцковке, которая расположена вблизи Изюма, когда они были на официальной операции.

«Это было за Изюмом, Яцковка. Это была официальная операция, мы заходили туда с интернациональным батальоном. Мы выходили на Яцковку с тем, что там уже орков нет — получилось немножко не так. Все пошло немножко не так, как должно было идти»

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Стаховский отметил, что их спасла бронемашина.

«Ну и непосредственно нас спасла бронемашина, потому что разрыв града был где-то три метра за нами и где-то полтора метра перед нами. Нас отбросило в кювет, но бронеавтомобиль получил, скажем так, осколки. Нам очень повезло», — сказал Стаховский 5 каналу.

Напомним, что Сергей защищает наше государство от российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения.

Также Стаховский раскритиковал российских спортсменов, которые неоднозначно высказывались о войне.

Ранее сообщалось, что бывший теннисист призвал забрать у боксера Ломаченко гражданство Украины.