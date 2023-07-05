«Травма на Уимблдоне была мелочью». Бывший украинский теннисист вспомнил самые тяжелые периоды в своей жизни 5 июля, 09:45 Сергей Стаховский (Фото:Instagram: stako_s)

Сергей Стаховский, который раскритиковал неоднозначность российских спортсменов, рассказал о своем дебюте на турнирах Большого шлема.

В своем Instagram-аккаунте экс-тенисист заверил, что травма на Уимблдоне оказалась мелочью перед тем, что сейчас происходит в нашей стране.

«15 лет назад я впервые сыграл в основе Уимблдона… Я не доиграл свой первый в истории матч основной сетки турнира Grand Slam… Это было худшее, что я когда-либо чувствовал…

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Кто бы мог подумать, что жизнь окажется значительно драматичнее. Когда граница между сегодняшним и завтрашним днем не полностью в ваших руках…", — написал Стаховский

Отметим, что Стаховский защищает Украину от российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что 23 июня 2008 года Стаховский дебютировал в первом раунде Уимблдона против Давида Феррера. При счете 6:7, 3:6, 3:1 украинец был вынужден сняться из-за травмы.

Ранее Стаховский рассказал, что едва не погиб на войне против российских оккупантов.